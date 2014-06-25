Український ринок захистять від збільшення європейських товарів - експерт

Український ринок буде достатньо захищений від зростання обсягу імпорту товарів з ЄС навіть після підписання Угоди про асоціацію.

Таку думку в ході прес-конференції висловив голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

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«Ми не чекаємо серйозного нашестя імпортних товарів. Це більше міфи і пропагандистські речі», - сказав Бураковський.

За його словами, цьому сприятимуть досить низький рівень діючих з боку України митних обмежень і асиметричність при їх зниженні.

«Імпортне мито в Україні невисоке порівняно з Європейським Союзом. Це мито не було дуже великою проблемою для європейських виробників», - сказав експерт.

«Всі товари, які європейські компанії хотіли завозити до України, вже тут продаються», - додав він.

Бураковський уточнив, що ЄС зобов'язується відкривати свої ринки для українських товарів протягом 1-3 років залежно від товару, тоді як український ринок відкриватиметься протягом 3-5 і навіть 10 років. При цьому ЄС вже з кінця квітня фактично знизив мито для українських товарів в рамках одностороннього запровадження режиму автономних торговельних преференцій.

Експерт також зазначив, що серйозним бар'єром для напливу європейських товарів є зобов'язання ЄС не субсидувати поставку таких товарів до України, хоч субсидування в цій сфері в цілому досить поширене.

Крім того, Угодою про асоціацію передбачається участь України в спеціалізованих органах ЄС, що зокрема займаються сертифікацією і технічним регулюванням.

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«Це дасть можливість безпосередньо розуміти, що нас чекає, і висловлювати свої пропозиції, якщо в певних питаннях у нас виникнуть застереження», - підкреслив Бураковський.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз планують 27 червня підписати економічну частину Угоди про асоціацію, включаючи договір про всеосяжну зону вільної торгівлі.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС.

Починаючи з моменту запровадження автономного преференційного торговельного режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після запровадження вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Цей режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.