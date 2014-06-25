Fitch підтвердив рейтинг 8 українських банків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті 8 українських банків з іноземним капіталом на рівні «ССС», йдеться в повідомленні агентства.

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Зокрема, агентство підтвердило рейтинг «Промінвестбанку», «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ Банку», «Прокредит Банку», «Правекс-Банку», «Креді Агріколь Банку», «Альфа-Банку».

«Підтвердження довгострокових РДЕ зазначених банків в іноземній валюті на рівні «CCC» відображає стримуючий вплив країнового рейтингу України («CCC»), що обмежує ступінь, в якому підтримка з боку мажоритарних іноземних акціонерів цих банків може враховуватися в їх рейтингах», - зазначається в повідомленні.

Агентство також підтвердило РДЕ зазначених банків у національній валюті на рівні «B-» із «негативним» прогнозом, також зважаючи на країнові ризики.

Fitch також підтвердило рейтинг стійкості на рівні «CCC» «Промінвестбанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ Банку», «Правекс-Банку», «Альфа-Банку», на рівні «B-» «Прокредит Банку», «Креді Агріколь Банку», а також знизило з рівня «CCC» до «CC» «УкрСиббанку».

«Нижчий рейтинг стійкості в «УкрСиббанку» на рівні «CC» також відображає дуже слабку капіталізацію банку (основний капітал за методологією Fitch був негативним на кінець 2013 року) і слабку прибутковість», - зазначається в повідомленні.

Агентство повідомило, що вищі рейтинги стійкості у «Прокредит Банку» (Україна) і «Креді Агріколь Банку» відображають істотно нижчі рівні непрацюючих кредитів у цих банків (у кожному випадку менше 3% усіх кредитів на кінець 1-го кварталу 2014 року), менші обсяги реструктурованих кредитів порівняно зі зіставними банками, керовані валютні ризики й кращі фінансові показники.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгострокові рейтинги в іноземній валюті 13 українських банків із рівня «B-» до рівня «CCC».

Згідно з повідомленням, рейтингове агентство знизило довгострокові рейтинги «Укрексімбанку», «Ощадбанку», «ПриватБанку», «Промінвестбанку», «УкрСиббанку», «Укрсоцбанку», «ВТБ Банку», «Прокредит Банку», «Правекс-Банку», «Креді Агріколь Банку», «Альфа-Банку», банку «Південний» і «Індустріалбанку».

10 лютого міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України в іноземній валюті до рівня «ССС» із "B-" і підтвердило довгостроковий рейтинг у національній валюті на рівні «В-» із негативним прогнозом.