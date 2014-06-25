Максюта обговорив з представниками МВФ показники розвитку економіки України

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду, що працює в Україні з 24 червня, сьогодні, 25 червня, провела низку зустрічей в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Зокрема, під час переговорів із першим заступником міністра Анатолієм Максютою сторони обговорили прогнозні показники розвитку України в умовах політичних викликів, що стоять перед країною.

«Ми сьогодні переглядаємо наш прогноз, тому що ситуація в країні змінилася. Також хотілося б переглянути й нашу загальну політику з точки зору підтримки економічного зростання», - цитує прес-служба Максюту.

У свою чергу представник МВФ Михайло Горбаньов зазначив, що зараз необхідно проаналізувати те, що зроблено на шляху реформ і як виконуються показники бюджету.

«Наше першочергове завдання – сформувати цілісне бачення ситуації і вже на його основі будувати короткостроковий прогноз, який повинен бути реалістичним», - сказав Горбаньов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці та системі державних фінансів. Україна отримала перший транш коштів обсягом понад 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня в Україну прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді й ряді відомств, включаючи Державну фіскальну службу, що об'єднує податкову й митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть в нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультативної допомоги.

Нинішня - оціночна місія до кінця липня представить оціночну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна отримає або не отримає другий кредитний транш. Йдеться про близько 1,4 млрд дол. Час можливого надання грошей – кінець липня - початок серпня. Місія вже провела зустрічі в Міністерстві фінансів України і в Міністерстві доходів і зборів України.