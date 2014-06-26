Нацбанк виконує всі положення угоди з МВФ - глава НБУ
Національний банк України виконує всі положення угоди з Міжнародним валютнім фондом.
Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва, повідомляє прес-служба регулятора.
Гонтарєва підкреслила, що головним завданням для центрального банку сьогодні є реформування монетарної політики і контроль над рівнем інфляції.
Читайте такожМаксюта обговорив з представниками МВФ показники розвитку економіки України
"Незважаючи на складну геополітичну ситуацію в Україні, зараз центральному банку вдалося зберегти стабільність фінансового сектора, дотримуватися режиму гнучкого курсоутворення і виконати свої зобов'язання в рамках угоди "Стенд бай", - зазначила глава Нацбанку.
Гонтарєва назвала серед інших невідкладних завдань Національного банку реформування банківського сектора і поступову лібералізацію валютного ринку України.