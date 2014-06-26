У Брюсселі відкривається вирішальний для України саміт Євросоюзу

Робочу повістку дня глави держав і урядів країн Євросоюзу почнуть відпрацьовувати тільки наступного дня і вже у Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

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Крім підписання економічної частини УА з Україною, до першого пункту програми також увійшло підписання УА з Молдовою і Грузією.

Перед обідом учасники саміту заслухають запрошеного на зустріч президента України Петра Порошенка. Від нього очікують докладної розповіді про ситуацію в країні і оцінку положення на сході України. Це необхідно, оскільки від розвитку подій в Україні найближчими днями і години залежить, чи буде в Брюсселі ухвалено рішення про перехід до третьої стадії санкцій проти Росії. Мова при цьому йде про фактичне економічне або фінансове ембарго.

Всупереч твердженням деяких німецьких ЗМІ про те, ніби лідери ЄС за лаштунками на цей рахунок вже домовилися, і санкції - справа вирішена, у відомстві німецького канцлера Ангели Меркель кажуть, що Німеччина, як і раніше робить ставку на дипломатичні зусилля в пошуку мирного врегулювання конфлікту. Але останнє, колективне слово, відзначають радники Ангели Меркель - за главами держав і урядів ЄС, які, за їх словами, завжди виявляли одностайність у цьому питанні.

Ще одна інтрига майбутнього саміту ЄС - слабо передбачувана реакція Росії на асоціацію трьох колишніх країн СРСР з Європейським союзом і загроза Москви запровадити торговельні санкції проти України.

У Берліні вважають, що торговельно-економічна угода з Україною, яка буде підписана у п'ятницю, не суперечить діючим у відносинах між нею і Росією торговим правилами. Водночас тут визнають, що в рамках СОТ, членами якої є обидві країни, у Росії є певне поле для маневру, і вона має можливість, не порушуючи міжнародних правил, підвищити мита на імпортовані з України товари.

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Останні заяви Москви на цей рахунок в уряді Німеччини розуміють, однак, так, що вона не буде поспішати з односторонніми заходами і постарається в діалозі з Києвом і Брюсселем знайти розумне розв'язання проблем, які можуть виникнути в торговельно-економічній сфері після набуття чинності УА.

До того ж, пояснюють радники канцлера, якщо проаналізувати торговельні потоки між Україною та ЄС з одного боку, та Україною і Росією - з іншого, то виходить, що вони сильно розрізняються за номенклатурою товарів, які не конкурують, а доповнюють один одного.

Односторонні торгові пільги для України ЄС ввів ще в березні, тобто авансом, ще до підписання економічного розділу УА. Ці пільги будуть діяти до 30 жовтня, коли повинні вступити в силу остаточні правила. Значить, є ще запас в 4 місяці, щоб на переговорах з Росією врегулювати всі деталі.