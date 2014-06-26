Економіка США впала до рекорду за п'ять років

Економіка США в першому кварталі 2014 року скоротилася на 2,9% в річному виразі, або близько 0,75% до четвертого кварталу 2013 року. Про це пише Лента.ru з посиланням на Bloomberg.

Падіння виявилося самим масштабним з перших трьох місяців 2009 року, коли позначився ефект глобальної фінансової кризи.

Результат виявився гіршим за прогнози економістів, які в середньому передбачали скорочення ВВП на 1,8 відсотка. Щобільше, навіть найбільш негативний з прогнозів (2,4%) було істотно менше реального показника.

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З складових ВВП в позитивній зоні виявилося лише приватне споживання, яке зросло на 1 відсоток у річному виразі. Проте і цей показник виявився гіршим за п'ять років.

Згідно з попередніми даними, опублікованими місяцем раніше, ВВП знизився лише на 1 відсоток. Перегляд був викликаний більш точним підрахунком витрат на охорону здоров'я. Крім того, з'ясувалося, що компанії менш активно накопичували складські запаси.

Очікується, що за підсумками другого кварталу зростання економіки становитиме 3,5%. У другому півріччі ВВП США буде рости в середньому на 3,1%.

Раніше Федеральна резервна система заявляла, що в останні місяці економіка показала ознаки відновлення зростання. Зокрема, був відзначений підйом у витратах споживачів, а також більш активне створення робочих місць компаніями.