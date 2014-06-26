Нацбанк має намір лібералізувати валютний ринок країни

Національний банк України має намір провести поступову лібералізацію валютного ринку країни в найближчій перспективі, повідомляється на сайті регулятора.

Як повідомляється, глава НБУ Валерія Гонтарєва провела робочу зустріч з представниками місії МВФ під керівництвом Миколи Георгиеваа, що працює в Україні з 24 червня по 4 липня. «Серед невідкладних завдань регулятора на найближчу перспективу голова Національного банку назвала поступову лібералізацію валютного ринку України», - йдеться в повідомленні.

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Також Гонтарєва зазначила, що Нацбанк неухильно реалізує положення, передбачені угодою з МВФ, і головним завданням є реформування монетарної політики та здійснення переходу до режиму таргетування інфляції. З цією метою розроблено план-графік впровадження інфляційного таргетування на 12 місяців, що дозволить ефективно та послідовно застосовувати інструментарій впливу на рівень інфляції.

Крім того, за словами глави НБУ, вкрай важливо комплексне реформування банківського сектора, спрямоване на її консолідацію, посилення корпоративного управління, прозорість джерел капіталу і сучасний ризик-менеджмент.

Гонтарєва розповіла, що, незважаючи на складну геополітичну ситуацію в Україні, поки центральному банку вдалося зберегти стабільність фінансового сектору, дотримуватися режиму гнучкого курсоутворення і виконати свої зобов'язання в рамках угоди "стенд-бай".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 19 червня підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку України та призначення на цей пост Валерії Гонтаревої.

Гонтарева має 20-річний досвід роботи на фінансовому ринку України, і очікується, що її призначення стане позитивним сигналом для ринку і міжнародних інвесторів.

Учасники ринку очікують перших заяв нового керівника НБУ, щоб розуміти, як зміниться у зв'язку з цим призначенням грошово-кредитна політика НБУ.