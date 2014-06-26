Fitch підвищило рейтинг Литви, прогноз - стабільний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Литви в іноземній валюті до А - з BBB+ зі стабільним прогнозом, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення агентства.

Читайте такожЛитва оштрафувала «Газпром» майже на $50 млнКороткостроковий рейтинг в іноземній валюті поліпшений до F1 до F2. Стеля рейтингу країни підвищена до ААА з A+.

Серед позитивних факторів, які призвели до поліпшення рейтингів Литви, Fitch відзначає перехід країни з 1 січня 2015 року на використання євро.

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