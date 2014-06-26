Fitch підвищило рейтинг Литви, прогноз - стабільний
09:41, 26 червня 2014Фінанси
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Fitch врахувало перехід країни з 1 січня 2015 року на євро.
REUTERS
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Литви в іноземній валюті до А - з BBB+ зі стабільним прогнозом, передає «Газета.Ru» з посиланням на повідомлення агентства.
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Серед позитивних факторів, які призвели до поліпшення рейтингів Литви, Fitch відзначає перехід країни з 1 січня 2015 року на використання євро.
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