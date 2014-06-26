Міжбанк відкрився доларом по 11,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,8700/11,9500.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,3511/0,3535. Котирування з євро-гривні становили - 16,1820/16,2940.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3633/35 (середа - 1,3616/18).

Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9800 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,9250/11,9350 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,8800/11,9200 грн/дол.