Шеремета впевнений, що Україна отримає другий транш від МВФ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України позитивно оцінює шанси України одержати другий транш кредиту в обсязі 1,4 млрд дол. у рамках дворічної програми кредитування української економіки з боку Міжнародного валютного фонду, заявив журналістам міністр Павло Шеремета.

За словами Шеремети, місія працює в Україні кілька днів, і прогрес у переговорах безперечно очевидний.

«Результати перших зустрічей з місією я не можу багато коментувати – триває переговорний процес. Але діалог ведеться нормальний. Прогрес є, і я не бачу якихось проблем щодо наших відносин», - сказав Шеремета.

Він наголосив, що головне завдання МВФ в Україні – вилікувати вітчизняну економіку від «хронічної дефіцитозалежності» - фіскального дефіциту і торгового дефіциту.

«Щодо першого кварталу ситуація вже дещо вирівнялася. МВФ допомагає нам вилікуватися від цієї хвороби. І це не наша особливість – багато країн хворіють на це. Але це лікується. І один із способів – ті болючі реформи, які ми запроваджуємо», - сказав міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також позитивно оцінив шанси України одержати другий транш кредиту від МВФ, який, як очікується, може бути наданий наприкінці липня – на початку серпня.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня Рада директорів МВФ схвалила дворічну програму кредитування економіки України в обсязі 17 млрд дол., що передбачає проведення в обмін на кредити широкого спектру реформ, включаючи реформи в банківському секторі, енергетиці і системі державних фінансів. Україна одержала перший транш коштів в обсязі більш як 3 млрд дол. на початку травня.

На початку червня до України прибула консультаційна місія МВФ, учасники якої вже провели низку зустрічей в уряді і ряді відомств, включаючи Державну фіскальну службу, яка об'єднує податкову і митну служби. Як очікується, такі місії працюватимуть у нашій країні кожні два місяці. Їх завданням стане оцінка прогресу роботи уряду на шляху реформ, а також надання консультативної допомоги.

Нинішня - оціночна місія до кінця липня представить оціночну доповідь на засіданні Ради директорів МВФ, і вже за результатами засідання Україна одержить або не одержить другий кредитний транш.