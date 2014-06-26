Дефіцит держбюджету скоротився на 34%

Дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 18,488 млрд грн, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

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«Дефіцит державного бюджету за січень-травень 2014 року становив 12,224 млрд гривень, що відповідає 17,8% річного показника, затвердженого Верховною Радою України в законі про бюджет із змінами (річний показник - 68,564 млрд гривень)», - йдеться в повідомленні Мінфіну.

За інформацією міністерства, дефіцит зведеного бюджету України за січень-травень 2014 року становив 7,970 млрд грн, що в 2,7 разу нижче за показник дефіциту за січень-травень 2013 року. Дефіцит загального фонду держбюджету за підсумками 5 місяців ц.р. порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився в 1,6 разу - до 12,619 млрд грн.

За вказаний період надходження до держбюджету України становили 150,645 млрд грн, що на 15,305 млрд грн, або на 11,3%, більше від аналогічного показника минулого року. Загальна сума доходів зведеного бюджету за січень-травень ц.р. становила 191,331 млрд грн, що на 15,946 млрд грн, або на 9,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Фактичні надходження до загального фонду держбюджету за вказаний період проти аналогічного показника 2013 року збільшились на 13,915 млрд грн, або на 11,8%, - до 131,828 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за січень-травень 2014 року становили 162,147 млрд грн, що на 8,318 млрд грн, або на 5,4%, більше від показника за січень-травень минулого року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за цей період становила 198,574 млрд грн, що на 0,8%, або на 1,515 млрд грн, менше від відповідного показника 2013 року. Касові витрати загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили 144,927 млрд грн, що більше від відповідного показника минулого року на 4,8%, або на 6,66 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету за підсумками січня-квітня 2014 року становив 6,930 млрд грн, що в 2,3 разу менше від показника дефіциту за аналогічний період минулого року у розмірі 16,145 млрд грн.

27 березня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», що передбачає дефіцит бюджету в обсягу 68,5 млрд грн і граничний рівень держборгу за підсумками року 664 млрд грн, або 43,6% ВВП.

27 травня міністр фінансів України Олександр Шлапак, представляючи фінансові показники країни за січень-квітень, повідомив, що дефіцит загального фонду держбюджету за цей період становив 7,8 млрд грн, і заявив, що Україна виконає бюджет поточного року.