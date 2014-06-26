У Росії хочуть обмежити роботу PayPal і Webmoney

У Держдумі РФ готують законопроект про внесення змін до законодавства, які передбачають запровадження низки обмежень для іноземних платіжних систем, що надають послуги з ведення розрахунків в інтернеті, пише газета "Известия".

Зокрема, одним із основних нововведень має стати введення забезпечувальних застав для інтернет-систем, які раніше законодавці ввели для іноземних систем платіжних карт Visa і MasterCard. Крім цього, за словами автора, нововведення стосуватимуться і більшої відкритості іноземних платіжних систем перед російським законом.

"Це буде цілий пакет законопроектів, які дадуть ЦБ повноцінний статус контролера в російській банківській системі. Серед іншого готуються поправки щодо регулювання іноземних онлайн-платіжних систем, які діють в країні, з метою підвищення їх надійності", - цитує газета слова автора законопроекту депутата Євгена Федорова («Єдина Росія»).

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За його словами, опрацьовується питання про створення більшого доступу російських контролюючих органів до даних систем для більш ефективної боротьби із "сумнівним рухом грошей".

"Розмір забезпечувальної застави для інтернет-платіжних систем буде дорівнювати таким же показником для систем платіжних карток. На сьогодні Visa і MasterCard зобов'язані за законом щокварталу акумулювати на спеціальних рахунках ЦБ по 25% від середнього обігу в день. При цьому після деяких суперечок російська влада обіцяли іноземним компаніям дещо зменшити розмір застави", - зазначає видання.

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Як пишуть "Известия", крім американської PayPal, яка тільки 13 травня минулого року отримала ліцензію ЦБ, та зареєстрованої в Лондоні системи Webmoney на ринку інтернет-платіжних послуг РФ можна знайти й інші іноземні компанії, такі як голландський оператор інтернет-платежів Chronopay, процесингова компанія Payu або американська компанія Paycash, що брала участь у створенні "Яндекс.Деньги".