У Польщі кажуть, що українсько-російська криза не вплинула на їхні компанії

Центральний банк Польщі (NBP) не зафіксував значного впливу на фінансовий стан у країні компаній спостерігається з березня поточного року кризи у відносинах між Україною і Росією, які входять до десятки найбільших ринків збуту для польських товарів.

Про це сказано у звіті NBP за перший квартал поточного року, яким володіє УНІАН.

"Як ми і прогнозували, російсько-українська криза практично не вплинула на рівень доходів і фінансові результати сектору підприємств. Серед факторів, які стримували падіння виручки також у групі підприємств, які активно займаються торгівлею з Росією чи Україною, була незначна частка продажів до цих країн, значне зростання експорту до інших країн європейської зони та активний пошук нових ринків збуту", - відзначили в банку.

Працюють у Польщі компанії за перші три місяці року збільшили продажі в річному виразі на 2,7%, і цей ріст був забезпечений головним чином за рахунок експорту, а також продажу на внутрішньому ринку.

Нацбанк Польщі зазначив, що головним двигуном зростання на внутрішньому ринку стала краща ситуація в будівельній галузі, компанії якої вперше за 1,5 роки збільшили виручку (на 7%), незважаючи на зниження цін на нерухомість.

"У 1-му кварталі 2014 року зафіксовані подальші сигнали економічного пожвавлення в секторі підприємств. Однак масштаби цього зростання залишаються далекими від тих, які ми спостерігали в 2007-2008 роках", - підкреслили в NBP.

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Як повідомляв УНІАН, за даними польського міністерства економіки, компанії з Польщі в першому кварталі поточного року скоротили експорт в Україну майже на 20%, а в Росію - на 5%. Віце-прем'єр-міністр Януш Пехочинский назвав головною причиною падіння девальвацію національних валют у цих країнах.

Довідка УНІАН. За даними польської статистики, минулого року Україна посіла восьме місце в десятці найбільших ринків збуту польських товарів на тлі п'ятого місця Російської Федерації.

Виробники з Польщі продали в Україну товарів на 4,3 млрд євро, тоді як у Росії - на 8,1 млрд євро при загальному експорті в понад 150 млрд євро.

Близько 75% всього польського експорту минулого року припало на країни Європейського Союзу.