Кабмін визнав витрати подвійного призначення

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Відповідно до документу, роботодавцям передбачається створити нові економічні стимули до підтвердження робітничої кваліфікації працівників, яку вони здобули шляхом неформального навчання.

Читайте такожВР підтримала законопроект щодо податкового компромісу

Метою законопроекту є вироблення єдиних підходів у веденні бізнесу роботодавцями, адже згідно із внесеними змінами, до валових витрат підприємств будуть також відноситись і кошти, витрачені роботодавцями на підтвердження результатів неформального професійного навчання.

Читайте такожБізнес в Україні продовжує відчувати тиск податкових органів - дослідження

Сьогодні професійне навчання, в тому числі підвищення кваліфікації працівників, здійснюється роботодавцями безпосередньо на виробництві або у навчальних закладах на основі укладених з ними договорів. Після проходження навчання видаються диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння кваліфікації державного зразка.

Читайте такожМінекономрозвитку пропонує скоротити кількість податків до восьми