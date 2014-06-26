Долар на міжбанку подешевшав до 11,91 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8700/11,9500 грн/дол., до 12:00 звузився спред - 11,8700/11,9200 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,8500/11,9100 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 16,1820/16,2940 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 16,1660/16,2380 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 16,1270/16,2125 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3511/0,3535 грн/рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3515/0,3533 грн/рубль. До закриття торгів ціни знизилися до 0,3514/0,3527 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 33,7245 (+0.0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3605/1,3640.

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Як повідомляв УНІАН, 25 червня торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8500/11,9800 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,9250/11,9350 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,8800/11,9200 грн/дол.