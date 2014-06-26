Падіння української економіки триває - Шеремета

Міністерство економічного розвитку і торгівлі не очікує уповільнення падіння національної економіки за підсумками другого кварталу.

Про це на прес-брифінгу повідомив міністр економрозвитку Павло Шеремета.

«Судячи з тієї інформації, яку ми бачимо статистично, другий квартал не буде кращим за перший», - заявив Шеремета.

За його словами, продовження падіння економіки викликано погіршенням ситуації в країні та загостренням військового конфлікту на Донбасі.

Водночас, міністр очікує зростання ВВП у 2015 році.

«Ми працюємо над тим, щоб 2-й квартал 2015 був істотно кращим», - сказав Шеремета.

Крім того, він відзначив позитивні тенденції в торгівлі з Євросоюзом, частка якого в експорті українських товарів за 1-й квартал ц.р. зросла з 28 до 33%.

«І зросла не тільки тому, що впала інша частина, а у фізичних обсягах зросла. І це ще до набрання чинності автономних преференцій», - наголосив міністр.

При цьому він зазначив, що Кабмін опрацьовує різні сценарії розвитку ситуації із зовнішньою торгівлею, зокрема, з огляду на проблему в торгівлі з Росією.

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Як повідомляв УНІАН, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 (у постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім - IV кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного фактора спад ВВП становив 2%.

Експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозують падіння ВВП країни за підсумками 2014 на 4,6% і зростання економіки в 2015 році на 2,2%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, зростання реального ВВП відновиться на рівні до 2%. За прогнозами Світового банку, економіка України в 2015 році повернеться до зростання, це може бути зростання до 3%.