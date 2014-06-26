Україна може подати на Росію позов до СОТ через анексію Криму
П'ятницький скептично ставиться до наміру російського уряду подавати до СОТ позов проти введених економічних санкцій.
Україна, оскаржуючи анексію Криму Росією, може задіяти інструменти Світової організації торгівлі.
Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький.
На питання ZN.UA, чи Україна може подати до СОТ через анексію Криму, П'ятницький відповів: "Нам не потрібен для цього диспут. У СОТ є норми, що дозволяють ефективно використовувати дану ситуацію з Кримом. Причому, з точки зору торгівлі, це досить жорсткий інструментарій".
"Ми над цим працюємо, але я поки не хочу вдаватися у подробиці", - додав він.
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При цьому урядовий уповноважений скептично поставився до наміру російського уряду подавати до СОТ позов проти введених економічних санкцій.
"Шансів - нуль. Якщо їм хочеться просто попіаритися - будь ласка. Нехай подають. Ми навіть приєднаємося як третя сторона до цього кейсу і подивимося, на що вони будуть посилатися, на які норми СОТ, що порушено, не порушено. Тому що, коли санкції введено персональні, мені дуже цікаво буде поглянути на все це", - зазначив П'ятницький.