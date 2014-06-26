Україна може подати на Росію позов до СОТ через анексію Криму

Україна, оскаржуючи анексію Криму Росією, може задіяти інструменти Світової організації торгівлі.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький.

На питання ZN.UA, чи Україна може подати до СОТ через анексію Криму, П'ятницький відповів: "Нам не потрібен для цього диспут. У СОТ є норми, що дозволяють ефективно використовувати дану ситуацію з Кримом. Причому, з точки зору торгівлі, це досить жорсткий інструментарій".

"Ми над цим працюємо, але я поки не хочу вдаватися у подробиці", - додав він.

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При цьому урядовий уповноважений скептично поставився до наміру російського уряду подавати до СОТ позов проти введених економічних санкцій.

"Шансів - нуль. Якщо їм хочеться просто попіаритися - будь ласка. Нехай подають. Ми навіть приєднаємося як третя сторона до цього кейсу і подивимося, на що вони будуть посилатися, на які норми СОТ, що порушено, не порушено. Тому що, коли санкції введено персональні, мені дуже цікаво буде поглянути на все це", - зазначив П'ятницький.