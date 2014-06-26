Кримчанам можуть дозволити платити українським банкам за кредитами рублями

Про це йдеться в пропозиціях асоціації до законопроекту «Про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», яким передбачається, що жителі Криму можуть погашати кредити, які їм надали українські банки, в гривні або вільно конвертованій валюті.

При цьому в асоціації відзначають, що сьогодні всі види соціальних виплат і заробітної плати на території Криму здійснюються в російських рублях.

«Через невеликий проміжок часу навіть готівкова гривня буде фізично відсутня на території Криму. Відповідно, у добросовісних позичальників виникають додаткові витрати, пов'язані з конвертацією російських рублів у вільно конвертовану валюту, і необхідність платити комісійну винагороду банкам держави-окупанта», - наголошується в повідомленні.

Крім того, НАБУ виступає проти норми законопроекту, згідно з якою банки не можуть здійснювати банківську діяльність на іншій (неокупованій) території України, якщо вони входять до банківської групи, створеної за законодавством країни-окупанта, або до банківської групи, створеної за законодавством України, в якій бере участь кредитна організація - резидент країни окупанта.

«У запропонованій законопроектом нормі немає необхідності з тієї причини, що жоден банк, який має ліцензію Нацбанку України, не працює на території Криму», - говориться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій стосовно російських бізнесменів і чиновників.

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Центробанк РФ з 21 квітня заборонив діяльність в Криму структурних підрозділів «ПриватБанку», «ВіЕйБі Банку», банків «Київська Русь» і «Імексбанк», а також з 26 травня - «Ощадбанку», «Марфін Банку», «Укрсоцбанку», «Укрсиббанку», «Дельта Банку», «Міського комерційного банку», банку «Форум», «Автокразбанка» і «Платінум Банку».

7 травня Національний банк України заборонив всім українським банкам здійснювати діяльність в Криму до закінчення російської окупації.

Національний банк оцінює втрати українських банків у результаті анексії Криму Росією в 22 млрд грн.