Суд зобов'язав компанії Фірташа повернути 271 млн гривень «Промінвестбанку»

Господарський суд міста Києва ухвалив рішення стягнути 271,480 млн. грн заборгованості за кредитами з компаній Дмитра Фірташа, банку «Надра» і Сєвєродонецького об'єднання «Азот» на користь «Промінвестбанку».

«Позовні вимоги «Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку» до банку «Надра» і Сєвєродонецького об'єднання «Азот» задовольнити», - говориться в рішенні суду у справі №910/9679/14 від 18 червня, розміщеному в реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду, зокрема банк «Надра» має заплатити 135,740 млн. грн, зокрема прострочену заборгованість за кредитом у сумі 129,540 млн. грн, прострочені відсотки за користування кредитом на 413,810 тис. грн, пеню за прострочення сплати кредиту в сумі 5,775 млн. грн, пеню за прострочення сплати відсотків на 10,086 тис. грн. Аналогічна сума і структура заборгованості у Сєвєродонецького об'єднання «Азот».

Суд пояснює своє рішення тим, що ні позичальник «Азот», ні виступаючий гарантом за його кредитом банк «Надра» не виконали свої зобов'язання перед «Промінвестбанком» за кредитним договором від 22 листопада 2013 року про надання кредитної лінії.

Як говориться в рішенні, воно набуває чинності після закінчення терміну подачі апеляційної скарги або після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Ніхто з учасників процесу рішення суду за запитом УНІАН поки що не прокоментував.

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Довідка УНІАН. «Промінвестбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших фінустанов за активами. Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)», у володінні якої 97,8502% акцій банку.

Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» було введено в експлуатацію в 1951 році та є одним із провідних підприємств хімічної галузі України, спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив.

Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи найбільших за обсягом активів.

Основним акціонером «Азоту» і банку «Надра» є компанії, афільовані з групою компаній Group DF. Єдиним власником Group DF залишається бізнесмен Дмитро Фірташ, який перебуває під домашнім арештом у Відні (Австрія) за звинуваченням в економічних злочинах.

Згідно із заявою прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, пов'язані з Фірташем компанії винні українській енергетичній системі близько 6 млрд грн, і уряд України має намір зробити все, щоб їх повернути.