Шеремета: ЄС вже відкрив свої ринки для України
Європейські ринки вже є доступними для українських виробників. Натомість український ринок повністю відкриється для Європейського Союзу лише після ратифікації Угоди про асоціацію.
Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета, пише Gazeta.ua.
Міністр висловив сподівання, що Угода про асоціацію з ЄС буде ратифікована швидко.
"Сподіваюсь, що процес ратифікації пройде швидше, ніж рік чи два", - зазначив Шеремета.
За його словами, європейські ринки вже є відкриті для українських товаровиробників.
"Вперед — працюємо, інвестуємо, завойовуємо, експортуємо. Ми це вже можемо робити", - заявив міністр.
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Разом з тим, він наголосив, що для європейців наші ринки будуть відкриті тільки тоді, коли Угода буде ратифікована й набуде чинності.
Нагадаємо, 27 червня в Брюсселі президент України Петро Порошенко візьме участь у підписанні економічних та секторальних положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета визнав, що Угода про асоціацію з Євросоюзом може спричинити за собою новий виток торговельної війни з Російською Федерацією.