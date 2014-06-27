Аргентина перерахувала $1 млрд кредиторам, які прийняли реструктуризацію її боргу

Аргентина перерахувала понад 1 млрд доларів кредиторам, які прийняли умови реструктуризації, однак на ці кошти може бути накладено ембарго, що призведе до технічного дефолту, передає Прайм.

Як повідомив у четвер міністр економіки країни Аксель Кисильоф, мова йде про чергову виплату за реструктуризованими облігаціями, термін якої закінчувався 30 червня. Він підкреслив, що "Аргентина підтверджує своє прагнення розрахуватися зі 100 відсотками своїх кредиторів на справедливих та рівних умовах".

Міністр економіки також зазначив, що "будь-які дії, які перешкоджають здійсненню виплат нашим кредиторам, являють собою порушення положень міжнародного публічного права, що забороняють чинити тиск на інші країни в силу суверенної рівності держав".

Кошти перераховані на рахунок в "Бенк оф Нью-Йорк Меллон" і призначаються для кредиторів, які погодилися на реструктуризацію. Проте експерти не виключають, що суд може накласти на цю суму ембарго, аби використовувати її для погашення заборгованості перед власниками дефолтних облігацій, що потребують оплати у 100-відсотковому обсязі.

У цьому випадку Аргентина зіткнеться з технічним дефолтом, оскільки формально не зможе виконати зобов'язання перед кредиторами, які пішли на реструктуризацію, запропоновану урядом.

У 2005 та 2010 роках Аргентина реструктурувала 93% свого держборгу на суму 100 млрд доларів. Власникам дефолтних облігацій був запропонований обмін на нові папери з дисконтом близько 70% до первісної вартості. Однак власники решти 7% боргових паперів, що представляють в основному спекулятивні інвестиційні фонди, на списання не погодилися і вимагають 100-відсоткового погашення заборгованості.

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У листопаді 2012 року нью-йоркський суддя Томас Грієса встав на захист інтересів цих кредиторів і зобов'язав Аргентину виплатити їм 1,33 млрд доларів. Це призвело до загрози технічного дефолту щодо інших кредиторів, оскільки американський суддя постановив, що Буенос-Айрес не повинен здійснювати платежі, поки не розрахується з тими, хто не погодився з умовами реструктуризації.

На початку минулого тижня Верховний суд США відмовився розглядати апеляцію Аргентини, тим самимзалишивши в силі рішення судді Грієси, який за останньою інформацією на сьогодні призначив слухання у Нью-Йорку за участю обох сторін.