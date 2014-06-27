Експерти не очікують зміцнення гривні до стабілізації ситуації на сході України

Зміцнення гривні до стабілізації ситуації на сході України неможливе, оскільки ці ризики, так чи інакше, впливатимуть на валютний ринок, вважають опитані УНІАН експерти.

Як вважає директор аналітичної групи Da Vinci AG Анатолій Баронін, курс гривні на сьогодні максимально наближений до ринкового і фактично стабілізувався без валютних інтервенцій Національного банку України, що дозволяє говорити про завершення падіння національної валюти. «Зміцнення гривні до стабілізації ситуації на сході країни неможливе. Це ризики, які, так чи інакше, впливатимуть на валютний ринок. Якщо проблема буде локалізована в межах нинішніх двох областей, то курсові коливання характеризуватимуться невеликою волатильністю. Але у разі виходу за межі Луганської і Донецької областей, на наш погляд, можна чекати продовження девальваційного тиску», - говорить експерт. За його словами, говорити про зміцнення національної валюти передчасно.

Голова правління "Першого українського міжнародного банку" Сергій Черненко також вважає, що сьогоднішній стан на валютному ринку зумовлюється не лише макроекономічними показниками, а й подіями на сході країни. «Вплив цих подій на індустрію досить сильний. Якщо уявити собі, що відбудеться стабілізація ситуації в найближчій перспективі, курс має зміцнитися. Рівень залежить від макроекономічної політики. Думаю, що показник 11 грн/дол. – цілком реалістичний», - сказав він. Банкір зазначив, що питання виходить за рамки повноважень Національного банку, і не погодився з твердженням, що девальвація викликана політикою колишнього керівника НБУ Степана Кубіва. «Уряд і керівництво Нацбанку стали заручниками ситуації. Все, що ми маємо, це її слідство. Інструментів зниження курсу реально дуже небагато», - сказав Черненко.

Радник із фінансів і банків юридичної компанії «Astapovlawyers», екс-тимчасовий адміністратор «Родовид-Банку» Сергій Щербина погодився з попередніми експертами, що курс на ринку якоюсь мірою підігрівається негативними настроями його учасників. «Якщо дійсно наша держава одержить ту допомогу, на яку розраховує, від Європейського Союзу, МВФ та інших донорів, то курс однозначно можна стабілізувати. Але не повернути його на позначку 8 чи 10, а щоб був зрозумілий валютний коридор», - сказав він.

Генеральний директор Українського кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станіслав Дубко висловив думку, що НБУ, незважаючи на зміну керівника, і надалі дотримуватиметься політики гнучкого курсоутворення. «Я не думаю, що забезпечення стабільності гривні буде пріоритетом нового голови НБУ. Метою політики Нацбанку має стати трагетування інфляції. Окремі курсові коливання можна згладжувати, але в цілому, Нацбанк тепер має дотримуватися політики більш гнучкого курсу гривні», - сказав він. Експерт відзначив, що поточний ринковий курс цілком адекватний і, незважаючи на збиток від девальвації для населення, такий курс допомагає економіці в цілому знайти конкурентоспроможність, вирівнює торговий баланс країни і створює передумови для зростання економіки.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року гривня за офіційним курсом Національного банку знецінилася майже на 50%, до 11,8948 грн/дол. станом на сьогодні, 26 червня.

Девальвація гривні призводить до зростання навантаження на валютних позичальників, які одержали кредити за курсом від 5 до 8 грн/дол. і вимушені купувати валюту для їх погашення за вищим курсом.

Одночасно зазнають збитків вкладники проблемних банків, одержуючи відшкодування за валютними депозитами через Фонд гарантування в гривневому еквіваленті за курсом на дату визнання банку неплатоспроможним, а не поточним курсом.

Згідно з прогнозами українського уряду, закладеними до держбюджету на поточний рік, середньорічне значення курсу гривні до долара очікується на рівні 10,5 грн/дол.

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