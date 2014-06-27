Міжбанк відкрився доларом по 11,90 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 11,8000/11,9000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту склали - 0,3507/0,3537.

Котирування з євро-гривні пішли вниз - 16,0820/16,2245. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоректувалися - 1,3629/31 (четвер - 1,3633/35).

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Як повідомляв УНІАН, вчора на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 11,8700/11,9500 грн/дол., до 12:00 звузився спред - 11,8700/11,9200 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 11,8500/11,9100 грн/дол.