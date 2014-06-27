Україна та ЄС підписали Угоду про асоціацію в повному обсязі

Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали в Брюсселі в рамках саміту ЄС президент України Петро Порошенко, президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу та голови держав і урядів усіх 27 країн-членів ЄС.

Угоди про асоціацію з ЄС також підписали Грузія і Молдова.

Учасники церемонії розташувалися за столом, який має вигляд літери П. У центральній частині – верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон, Ромпей і Баррозу, поруч з яким сидять президент України Порошенко, президент Грузії Георгій Маргвелашвілі та прем’єр-міністр Молдови Юрій Лянке. З лівого боку - представники країн ЄС (за прізвищами починаючи з літери Б), а по ліву руку від Порошенка - прем’єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо та прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.

Усі вони поставили свої підписи під угодами.

Як відомо, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.

Угода передбачає політичну асоціацію та економічну інтеграцію України з Європейським Союзом.

В разі ратифікації угоди Верховною Радою України у короткі терміни документ може тимчасово імплементований без того, щоб очікувати на ратифікацію всіма 27-ма країнами-членами ЄС, що може зайняти декілька років.

Цілями асоціації є поступове зближення сторін, грунтоване на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках та поглибленні участі України у програмах та агенціях ЄС.

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Режим поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом передбачає негайне скасування діючих ввізних мит на більшість товарів двосторонньої торгівлі (82,6% товарних позицій з боку України і 91,8% з боку ЄС). Для інших товарних позицій будуть встановлені перехідні періоди - коли мита будуть поступово знижуватися впродовж декількох років (від 1 до 7 років). Перехідні режими встановлюються переважно для України як захисний захід підготовки українських виробників до роботи в умовах конкуренції з європейськими партнерами. Крім того, як захисний захід для українських виробників будуть встановлені нерівнозначні зниження мит на аграрну продукцію.

Повний текст угоди: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219

Україна і ЄС планували підписати Угоду про асоціацію ще на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі 29 листопада 2013 року. За тиждень до підписання український уряд призупинило процес євроінтеграції. Це викликало масові акції протесту в Україні, які завершилися усуненням від влади президента Віктора Януковича.