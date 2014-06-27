Вкладники «Західінкомбанку» отримають гроші через банк «Хрещатик»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 27 червня починає виплати гарантованих відшкодувань вкладникам «Західінкомбанку» через установи банку «Хрещатик», повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, виплати будуть проводитися за депозитами, термін дії яких закінчився до 29 травня включно, а також за поточними та картковими рахунками. Про терміни та порядок виплат за іншими видами вкладів фонд повідомить додатково.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснює тимчасову адміністрацію в «Західінкомбанку» з 29 травня.

«Західінкомбанк» (р. Луцьк) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи невеликих фінустанов за активами.

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За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакету акцій банку є Арсен Іванющенко, який проживає в Єнакієвому Донецької області, через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».