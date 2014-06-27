Чиста інвестпозиція України покращилася на 9%

Негативне значення чистої інвестиційної позиції України, що є різницею між активами й зобов'язаннями перед нерезидентами, в першому кварталі порівняно з початком 2014 року знизилося на 7,006 млрд дол., або на 9,19%, - до 69,230 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі ц.р. активи України знизилися на 3,43%, або 4,759 млрд дол., – до 133,984 млрд дол., пасиви - на 5,47%, або 11,765 млрд дол., – до 203,214 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, негативне значення чистої інвестиційної позиції України в 2013 році зросло на 16,933 млрд дол., або на 28,3%, - до 76,820 млрд дол.

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Міжнародна інвестиційна позиція відображає накопичені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни, зокрема, всі фінансові вимоги та зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.