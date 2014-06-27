Україні потрібна програма адаптації економіки до вільної торгівлі з ЄС - Хомутиннік

Україні потрібна Національна програма адаптації української економіки до умов вільної торгівлі з ЄС.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики Віталій Хомутиннік заявив, коментуючи підписання повного тексту Угоди про асоціацію з Європейським союзом (ЄС).

«Угода про асоціацію з ЄС, підписання якої дісталося Україні високою ціною, - не просто договір, а серйозний крок до нових умов роботи, правил ведення бізнесу і рівня життя загалом. Документ відкриває для України можливості і дає стимули для побудови європейської конкурентоспроможності держави. Наше завдання тепер - зуміти правильно ними скористатися», - сказав голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

За його словами, Україні зараз потрібно зосередитися на конкретику і розробити Національну програму адаптації української економіки до умов вільної торгівлі з ЄС. Нацпрограма - це «дорожня карта», в якій буде прописано і затверджено план щодо приведення вітчизняних технічних регламентів, стандартів якості, податкових і митних процедур до європейських, що дозволить українським підприємствам поставляти свою продукцію до країн ЄС.

«Ми запобіжимо ризики для українських підприємств, а Угода дійсно стане преференцією для нашого бізнесу. Як тільки ейфорія від підписання Угоди відбудеться, Україні належить довга робота протягом 10 років. Саме настільки розрахована дія договору», - пояснює Хомутинник.