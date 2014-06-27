У Путіна скаржаться, що Київ не порадився з Москвою про асоціацію з ЄС

Переговорів Києва і Москви про наслідки підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом не було.

Про це в ефірі телеканалу "Россия 24" сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"На експертному рівні деякі контакти були позначені, але в даному випадку можна висловити співчуття, що саме йдеться про контакти, а не про переговори. Це будуть контакти постфактум. Переговори могли б дійсно стати змістовними й конструктивними, якби заздалегідь проговорювалися всі можливі наслідки такого документа, але вже після того, як це зроблено, подивимося, що з цього вийде", - сказав Пєсков.

При цьому він наголосив, що підписання Україною, Грузією і Молдовою угод про асоціацію з ЄС - суверенне право цих держав, але Росія застосує захисні заходи у разі негативного впливу цих документів на ринок РФ при їх реалізації.

"Президентом уже оголошувалося неодноразово, що все залежатиме від набуття чинності документів, їх ратифікації та реалізації. Справа не в документах, а в можливості впливу на наші ринки, і в разі впливу негативного буде застосовано заходи", - сказав Пєсков.

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Він зазначив, що ця угода не поширюється на Крим. "На суб'єкт Російської Федерації документи, підписані Україною з Європейським Союзом, поширюватися не можуть", - сказав Пєсков.