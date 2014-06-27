Гривня помітно зміцнилася після підписання Угоди з ЄС

У п'ятницю, 27 червня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,7500/11,8300.

Таким чином, після двотижневого падіння курс гривні повернувся до рівня від 12 червня.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів підвищилися до 15,9990/16,1120.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3610/1,3635.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3488/0,3501.

У четвер, 26 червня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,8500/11,9100, щодо євро - на рівні 16,1270/16,2125, щодо російського рубля - на рівні 0,3514/0,3527.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко 27 червня підписав економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС, включаючи договір про всеосяжну зону вільної торгівлі.