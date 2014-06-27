Відділення двох найбільших російських банків у Австрії візьмуть під нагляд

Європейський центробанк візьме під нагляд підрозділи двох найбільших російських банків у Австрії, даючи контролюючим органам Франкфурта-на-Майні безпрецедентну можливість знати про їх діяльность у Європі.

ЄЦБ повідомив у п'ятницю, що перший і другий найбільші російські банки - "Сбербанк" і ВТБ - включені до списку банків, які він буде контролювати, передає Reuters.

Представник ЄЦБ сказав, що стан здоров'я цих двох банків буде перевірено наступного року.

Центробанк єврозони повинен взяти на себе контроль за 120 великими або важливими банками єврозони в листопаді. Цей захід - частина масштабної реформи, відомої як "банківський союз", метою якої є більш жорсткий та узгоджений контроль за фінансовим сектором.

У п'ятницю ЄЦБ опублікував список провідних банків єврозони, за якими він буде спостерігати. Цей список відрізняється від опублікованого в минулому році попереднього списку із 128 банків, які ЄЦБ перевіряв, перш ніж взяти під контроль.

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В останньому списку є кілька "новачків". Разом з австрійськими підрозділами "Сбербанка" і ВТБ у ньому з'явилися бельгійський Banque Degroof та італійський підрозділ Вarclay's. Degroof також буде перевірений ЄЦБ наступного року.

Дванадцять банків були виключені зі списку ЄЦБ, зокрема три банки з Німеччини.