Білорусь і Казахстан не підтримали Росію в обмеженні імпорту з України

Росія не змогла заручитися підтримкою Білорусі та Казахстану - партнерів по Митному союзу - для введення обмежень на український імпорт, повідомляють "Ведомости".

На засіданні ради Євразійської економічної комісії Росія запропонувала Білорусі та Казахстану прийняти спільну резолюцію про новий режим для українських товарів, але пропозиція була відкинута, розповіли федеральний чиновник, який брав участь у переговорах, і співробітник апарату уряду. А раз Білорусь і Казахстан не погодилися, Росія у відповідності з правилами Митного союзу отримала право діяти в односторонньому порядку, вважають співрозмовники "Ведомостей".

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Представник уряду Білорусі підтвердив, що країна відмовилася підтримати резолюцію. Віце-прем'єр Білорусі Сергій Румас заявив, що Білорусь виступила різко проти: загрозу для економіки Митного союзу оцінити поки не можна, а значить, немає необхідності терміново приймати такі рішення.

Зв'язатися з представником уряду Казахстану не вдалося.