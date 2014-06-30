У Путіна визнали, що Україна вже не може увійти до Митного союзу

Митний союз втратив Україну після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні Інтеграційного клубу при голові Ради федерації РФ заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв.

"Найбільші питання у нас виникають у зв'язку з підписанням в Брюсселі угод про асоціацію між ЄС і Україною, Грузією і Молдовою, що відбулися 27 червня. Фактично на західному напрямку нам поставлено жорсткий бар'єр щодо розширення нашої інтеграції", - сказав Глазьєв.

За його словами, це безпосередньо зачіпає інтереси РФ і змушує замислитися про перспективи співпраці з цими трьома державами.

"У рамках угод про асоціацію Україна, Молдова і Грузія делегували частину свого суверенітету Європейської комісії. Це означає, що вони вже не можуть стати учасниками Митного союзу і ЄЕП. Це для нас істотна втрата", - заявив він.

Читайте такожГлазьєв пропонує ЄС виключити Донбас з дії Угоди про асоціаціюГлазьєв упевнений, що Євросоюз "насильно змусив" Україну підписати Угоду про асоціацію, наперед заради цього "поваливши законну владу".

За його словами, для Росії це обертається неприємними наслідками - падінням на 25% товарообороту (РФ в односторонньому порядку вводить обмеження на поставки українських товарів - УНІАН), ризиками для російських інвестицій в Україну, під питанням є угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД, а також кооперація у високотехнологічних галузях. "Ми маємо право говорити і висувати ці питання", - сказав Глазьєв.

Він вважає, що на Україну чекає дефолт, оскільки західна допомога становить 35 млрд доларів, а для стабілізації ситуації потрібно близько 100 млрд доларів.