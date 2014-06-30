Польща за 10 років отримала від ЄС понад 100 млрд євро допомоги

Польща за 10 років членства в Європейському Союзі отримала 101,3 млрд євро допомоги у рамках програм, направлених на підвищення рівня життя і конкурентоспроможності польської економіки.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

За цей самий час Польща заплатила до спільного бюджету ЄС 33,3 млрд євро.

Із початку поточного року до травня поляки отримали від ЄС 8,9 млрд євро, заплативши до бюджету 2,4 млрд євро, зокрема у травні 4,1 млрд євро і 350 млн. євро відповідно.

Читайте такожУ Путіна визнали, що Україна вже не може увійти до Митного союзуЯк повідомляв УНІАН, 38-мільйонна Польща, що вступила до Євросоюзу у травні 2004 року, залишається найбільшим одержувачем європейської допомоги серед усіх 28 країн об'єднання. У діючому семирічному бюджеті на 2014-2020 роки для неї передбачено 105,8 млрд євро.

Україна наприкінці минулого тижня підписала економічну частину Угоди про асоціацію з Євросоюзом, що передбачає створення зони вільної торгівлі. Аналогічна зона почала діяти між Польщею і ЄС у 1992 році.

Раніше польські політики неодноразово заявляли, що Україна у разі реалізації згаданої угоди розвиватиметься за зразком Польщі, але визнавали, що українцям не варто розраховувати на таку велику допомогу, яку одержували поляки, через економічну ситуацію в Європі і світі, що переживають рецесію.