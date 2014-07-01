Болгарії загрожує фінансовий колапс. Влада звинувачує в цьому шахраїв

Болгарії загрожує фінансовий колапс. Населення в паніці забирає депозити з банків. За офіційною версією, шахраї розіслали повідомлення про те, що найбільші банки знаходяться на межі банкрутства, а страхового фонду не вистачить, щоб компенсувати втрати клієнтів навіть в разі краху одного з них. Євросоюз терміново виділив 1,6 млрд євро на подолання кризи, передає «Газета.Ru».

Спочатку через дані про підозрілі операції в четвертому за величиною банку країни, Corporate Commercial Bank (Corpbank), держава націоналізувала його і ввела зовнішнє управління, а населення стало забирати з нього свої вклади. Потім епідемія страху перекинулася на вкладників третього банку Болгарії - First Investment Bank. А для банків немає нічого шкідливішою цього. Специфіка функціонування банківської системи така, що більша частина вкладів населення постійно розміщена в цінних паперах або спрямована на кредитування, у самого банку в наявності залишається лише дуже невелика їх частина. Тому навіть відносно невелике за обсягом, але одномоментне вилучення депозитів неминуче призводить до банкрутства конкретного банку. Якщо ж ажіотаж стає загальним, вся система виявляється паралізованою.

Читайте такожВ Єврокомісії пригрозили "наслідками" країнам, які підтримають "Південний потік"«У болгарських банків високий рівень капіталізації та ліквідності, - зазначає болгарський економіст, керуючий партнер BAC LTD Володимир Каролев. - Але ні один банк не може вижити, якщо всі його клієнти почнуть панікувати і забирати кошти з депозитів».

Влада спробувала припинити паніку. З заспокійливою заявою в неділю, 29 червня, виступив президент Болгарії Росен Плевнелієв. «Кошти громадян і фірм, які вкладені в банки країни, гарантовані і знаходяться в безпеці», - заявив він.

Читайте такожУ Болгарії запевняють, що проект "Південний потік" не порушує законодавство ЄСВтім, незважаючи на демонстративну впевненість влади, експерти не виключають продовження відпливу коштів з болгарських банків, пише Financial Times.

Ситуація в Болгарії більше схожа на ту, яку ми спостерігали на початку 2013 року, коли впав банківський сектор Кіпру, вважають аналітики.

Влада Болгарії звинувачує у фінансовій дезорганізації зловмисників, які здійснили кримінальну атаку на болгарську фінансову систему.

У суботу, 28 червня, болгарські власті затримали двох чоловіків, звинувачених у спробах дестабілізувати фінансову систему країни шляхом підбурювання громадян до вилучення банківських вкладів. Один із підозрюваних затриманий в Софії, другий - в Русе. За даними BBC, потім були арештовані ще троє.

Державний борг Болгарії у відсотках від ВВП - один з найнижчих в Європі, близько 19%, менше тільки в Естонії. Тому Європейський Центробанк готовий забезпечити болгарську фінансову систему необхідною ліквідністю, якщо це знадобиться.