BNP Paribas погодився заплатити США штраф в $8,83 млрд

Французький банк BNP Paribas визнав свою провину і погодився заплатити владі США штраф у розмірі 8,83 млрд за вчинення міжнародних угод, які йдуть у розріз з американськими санкціями. Про це передає «Газета.Ru» з посиланням на видання Il Sole 24 Ore.

Читайте такожBNP Paribas загрожує штраф в $10 млрд за порушення санкційного режиму Раніше повідомлялося, що BNP Paribas близький до укладення угоди з прокурорами США, згідно з якою виплатить Міністерству юстиції Сполучених Штатів штраф у розмірі $8-9 млрд.

Влада США звинуватила BNP Paribas в порушенні фінансових санкцій, введених проти Ірану, Судану, Куби та інших країн.

Читайте такожBNP Paribas виплатить США $8-9 млрд за порушення санкцій проти Ірану, Судану та Куби