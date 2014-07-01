Курс долара тримається поблизу мінімуму семи тижнів до кошика основних валют, так як остання економічна статистика викликає сумніви в стабільності зростання американської економіки, передає Reuters.

На початок торгів вівторка, 1 липня, індекс долара піднявся на 0,07 відсотка до 79,832, раніше впавши до мінімальної з 9 травня позначки 79,759. За червень індекс долара до кошика основних валют знизився на 0,7 відсотка. Проти ієни долар подорожчав на 0,12 відсотка до 101,42 ієни, залишаючись поблизу шеститижневого мінімуму 101,23.

Голова Федерального резервного банку Сан-Франциско Джон Вільямс висловив упевненість в економічному зростанні, але сказав, що ФРС, може бути, знадобиться тримати процентні ставки близькими до нуля ще, як мінімум, рік. Ринки, схоже, прагнуть продавати долар, і тому вирішили проігнорувати сильні економічні показники, наприклад, підвищення майбутніх продажів житла в травні до восьмимісячного максимуму.

Читайте такожЕксперти не очікують зміцнення гривні до стабілізації ситуації на сході УкраїниЄвро подешевшав на 0,04 відсотка до $1,3685, але раніше піднявся до максимуму шести тижнів $1,3695. Проти ієни євро торгується по 138,75. Зміцнення євро відбувається всупереч статистиці, яка показала інфляцію в єврозоні на рівні 0,5 відсотка в червні при цілі Європейського центрального банку трохи нижче 2 відсотків. Кредитування приватних осіб та фірм в єврозоні в травні знизилося на 2 відсотки.

Читайте такожЄвропейський центробанк вперше опустив ставку за депозитами нижче нуляРинок не чекає від ЄЦБ нових стимулюючих заходів на нараді в четвер, а Резервний банк Австралії у вівторок зберіг процентну ставку на рівні 2,5 відсотка. Австралійський долар подорожчав на 0,25 відсотка до $0,9455, чому допомогло також повідомлення про зростання виробництва в Китаї - найбільшому експортному ринку Австралії - в червні.