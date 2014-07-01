Міжбанк відкрився доларом по 11,85 грн

У вівторок, 1 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні на відкритті торгів становили 16,0090/16,2170.

Ціни на російську валюту впали до 0,3417/0,3460.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 червня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара зросли до 11,7500/11,8300. Таким чином, після двотижневого падіння курс гривні повернувся до рівня від 12 червня.

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Котирування гривні щодо євро піднялися до 15,9990/16,1120.

Щодо російського рубля котирування гривні підвищилися до 0,3488/0,3501.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.