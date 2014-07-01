Податківці США будуть отримувати дані про рахунки американців в Україні - банкіри

Із сьогоднішнього дня, 1 липня, набуває чиннозакон США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), згідно з яким фінансові структури будуть обмінюватися інформацією з Податковим управлінням США (Internal Revenues Service - IRS) про рахунки американських платників податків.

Згідно з роз'ясненнями банкірів, закон націлений на протидію ухиленню від сплати податків американськими платниками - власниками банківських рахунків в іноземних банках. У рамках цього закону банки будуть проводити ідентифікацію таких платників та надавати необхідну інформацію в податкову службу США.

«На виконання вимог FATCA банк зобов'язаний здійснювати належну перевірку всіх клієнтів, які відкривають рахунки в банку, що може вимагати заповнення клієнтами додаткових документів. У разі виявлення платників податків США банк зобов'язаний надсилати до податкоої служби США інформацію про такі рахунки та їх власників», - написав у зверненні клієнтам на офіційному сайті «ПроКредит Банк».

За інформацією банку, перевірка буде проводитися за такими критеріями, як наявність громадянства/статусу резидента США, місце народження на території США, адреса проживання чи реєстрації на території США, зареєстрований у США телефонний номер, наявність постійної платіжної вимоги клієнта про переведення коштів на рахунки у фінінститути США, а також якщо право підпису надано фізособі, що постійно проживає на території США, і якщо єдина надана поштова адреса клієнта - «на вимогу».

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Довідка УНІАН. Закон США про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA) зобов'язує фінансові організації розкривати податковому управлінню США інформацію про рахунки американських платників податків і виконувати функції податкових агентів.

Згідно з цим законом, банки були зобов'язані до 30 липня 2014 року укласти договір з податковою службою США і виконувати вимоги законодавства США. За невиконання закону передбачені санкції у вигляді утримання 30-відсоткового податку з «транзитних виплат» через фінансові організації США, а також примусове закриття кореспондентських рахунків у фінансових організаціях США.