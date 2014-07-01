Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

На поточному тижні гривня продовжить перебувати під тиском на тлі збереження напруженої ситуації на сході України. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара на тижні може перебувати в діапазоні 11,95 - 12,05 грн.

Читайте такожЕксперти не очікують зміцнення гривні до стабілізації ситуації на сході УкраїниНа динаміку євро на поточному тижні в основному буде впливати курс національної валюти. Додатково варто звернути увагу на засідання ЄЦБ щодо процентної ставки, яке заплановано на 3 липня. Після того, як регулятор знизив у червні ставку і натякнув на можливість запуску програми кількісного пом'якшення, пара EUR/USD утримувалася на досить низьких рівнях, час від часу роблячи спроби відновитися. Тому, якщо глава ЄЦБ Маріо Драга на прес-конференції натякне на можливість відмови від програми QE, EUR/USD може націлюватися на зростання до 1,37 - 1,3730. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку, при стабільному курсі долара, може підвищитися до 16,54-16,58 грн.

Читайте такожХто врятує гривню від падіння