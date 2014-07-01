Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні
Гривня продовжить перебувати під тиском напруженої ситуації на сході України.
На поточному тижні гривня продовжить перебувати під тиском на тлі збереження напруженої ситуації на сході України. За прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, середній курс продажу готівкового долара на тижні може перебувати в діапазоні 11,95 - 12,05 грн.
Читайте такожЕксперти не очікують зміцнення гривні до стабілізації ситуації на сході УкраїниНа динаміку євро на поточному тижні в основному буде впливати курс національної валюти. Додатково варто звернути увагу на засідання ЄЦБ щодо процентної ставки, яке заплановано на 3 липня. Після того, як регулятор знизив у червні ставку і натякнув на можливість запуску програми кількісного пом'якшення, пара EUR/USD утримувалася на досить низьких рівнях, час від часу роблячи спроби відновитися. Тому, якщо глава ЄЦБ Маріо Драга на прес-конференції натякне на можливість відмови від програми QE, EUR/USD може націлюватися на зростання до 1,37 - 1,3730. Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку, при стабільному курсі долара, може підвищитися до 16,54-16,58 грн.