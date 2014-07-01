Долар на міжбанку опустився до 11,80 грн

У вівторок, 1 липня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 11,7800/11,8000 проти 11,7000/11,8500 на відкритті торгів.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на 12:00 встановилися на рівні 16,1215/16,1525 проти 16,0090/16,2170 на відкритті торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 встановилися на рівні 0,3434/0,3444 проти 0,3417/0,3460 на відкритті торгів.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 червня, на закритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара зросли до 11,7500/11,8300. Таким чином, після двотижневого падіння курс гривні повернувся до рівня від 12 червня.

Котирування гривні щодо євро піднялися до 15,9990/16,1120.

Щодо російського рубля котирування гривні підвищилися до 0,3488/0,3501.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.