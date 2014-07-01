«Актив-Банк» тимчасово призупинив роботу карт VISA

«Актив-Банк» повідомив про тимчасове призупинення роботи емітованих банком платіжних карток системи VISA, повідомляється на сайті банку.

Банк рекомендує до відновлення роботи карт VISA використовувати діючі платіжні картки системи MasterCard або здійснювати безготівкові перекази коштів через мережу відділень банку.

Також повідомляється, що власники та керівництво банку докладають всіх можливих зусиль для відновлення роботи платіжних карт VISA. Банк приносить свої вибачення за доставлені незручності і повідомить про відновлення працездатності карт додатково.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за результатами проведеної перевірки «Актив-Банку» відніс банк до категорії проблемних. За інформацією НБУ, власники банку спільно з правлінням розробляють програму фінансового оздоровлення, після затвердження якої можливе надання стабілізаційного кредиту рефінансування від Нацбанку.

Читайте такожФонд гарантування вкладів отримає від Нацбанку 4,2 млрд гривень

«Актив-Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи середніх банків.

Згідно з інформацією на сайті банку, його основним власником є фінансова компанія «Актив Фінанс Груп», що володіє 97,0990% акцій банку. За інформацією деяких ЗМІ, раніше контрольний пакет акцій банку належав братам Андрію та Сергію Клюєвим, а в результаті продажу банку в кінці минулого року основним акціонером став член наглядової ради Ощадбанку Данило Волинець.

23 червня банк повідомив про намір збільшити статутний капітал на 75,8%, або на 237 млн грн шляхом додаткового випуску акцій, а також про плани залучити 150 млн грн на умовах субординованої позики.