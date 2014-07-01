На єдиному рахунку Держказначейства залишилося 3,7 млрд гривень

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на початок липня становив 3,729 млрд грн, що на 4,324 млрд грн, або в 2,2 рази менше, ніж на початок червня 2014 року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За інформацією Держказначейства, у порівнянні з початком року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс удвічі.

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Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на початок червня становив 8,053 млрд грн, що на 4,242 млрд грн, або в 2,1 раза більше, ніж на початок травня 2014 року.

Протягом 2013 року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства двічі оновив історичний мінімум за останні 10 років, на початок січня і листопада знизившись до 458 і 410 млн грн відповідно.