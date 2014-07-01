Fitch очікує прискорення зростання світової економіки

Рейтингове агентство Fitch Ratings очікує прискорення темпів зростання світової економіки в 2014-2015 рр. при збереженні понижувальних ризиків, пишуть Вести.ru.

Згідно з щоквартальним оглядом темпи зростання найбільших розвинених економік світу становитимуть 2,7% поточного року, 3,1% - у наступні два роки. До того ж у 2013 р. зростання ВВП становило 2,4%.

Таким чином, Fitch знизило оцінку зростання на цей рік на 0,2 відсоткового пункту, а прогноз на 2015 р. був знижений на 0,1 процентного пункту в порівнянні з попередніми, березневими, оцінками.

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На думку економістів Fitch, дефляція в єврозоні становить ризик для економіки регіону. Скорочення стимулюючих заходів ФРС може підвищити волатильність фінансових ринків. Високі ціни на нафту можуть негативно позначитися на економічному зростанні в більшості регіонів.

Fitch очікує темпи зростання ВВП США у 2014 р. на рівні 2%, на рівні 3,1% в 2015 р. і на рівні 3% у 2016 р.

Економіка єврозони, за прогнозами агентства, зросте в поточному році на 1,1%, в 2015 р. - на 1,5% і в 2016 р. - на 1,6%.

Темпи зростання цін в єврозоні складуть 0,9% в 2014 р., 1,3% в 2015 р. і 1,5% у 2016 р., при тому, що цільовий рівень ЄЦБ дорівнює 2%.

ВВП Великобританії збільшиться на 3% у 2014 р. на 2,5% у 2015 р. і на 2,3% в 2016 р., як очікують економісти Fitch.

Економіка Японії зросте в 2014 р. на 1,6%, що на 1,3% в 2015 р. і на аналогічну величину в 2016 р.

Економісти Fitch очікують, що темпи зростання економіки країн, що розвиваються сповільняться в 2014 р. до 4,3% з 4,7% в 2013 р., а потім прискоряться до 4,8% в 2015 р. і 4,9% у 2016 р.

ВВП Китаю збільшиться на 7,3% в 2014 р. на 7% в 2015 р. і на 6,7% в 2016 р., прогнозує Fitch.