В Україні почалися перші електронні торги арештованим майном

Державна виконавча служба у вівторок, 1 липня, почала електронні торги арештованим заставним і конфіскованим майном, повідомляється на сайті проведення торгів.

Перші торги арештованим майном почалися за 59 лотами у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській областях і в Києві.

Всього в системі електронної реалізації майна зареєстровано 737 лотів, серед яких автомобілі, комплектуючі, різне устаткування і нерухоме майно.

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Як повідомляв УНІАН, 26 червня Державна виконавча служба представила електронну систему реалізації арештованого заставного і конфіскованого майна.

За словами глави служби Дмитра Сторожука, на початковому етапі взяти участь у торгах зможе будь-який бажаючий, що має електронний підпис. Єдиним критерієм є сплата реєстраційного внеску в розмірі 5% від стартової ціни лота.

З липня до системи приєднаються ще 6 областей – Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Одеська і Харківська. Повноцінний запуск системи по всій Україні заплановано на 2015 рік.