Віднині доходи за депозитами оподатковуються

З сьогоднішнього дня, 1 липня, набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, яким, зокрема, запроваджується прогресивна шкала оподаткування пасивних доходів громадян з базовою ставкою 15%.

Згідно із законом, до пасивних доходів відносяться доходи у вигляді процентних платежів за банківськими вкладами та облігаціями, роялті та доходи від оренди майна.

Оподатковуються доходи, які сумарно перевищують 20 тис. грн. Ставка 15% застосовується до доходів від 20 тис. грн до 236 тис. грн (204 прожиткових мінімуми), ставка 20% - до доходів до 1 млн грн (396 прожиткових мінімумів), 25% - до загальних пасивних доходів понад 1 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, представники банків, Міністерства фінансів та Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики досягли консолідованої позиції щодо скасування оподаткування доходів за депозитами громадян з прогресивною шкалою, введення якого передбачено з 1 липня 2014, про що повідомила Незалежна асоціація банків України 26 червня.

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За інформацією асоціації, замість податку за прогресивною шкалою очікується введення податку за фіксованою ставкою 15%, при цьому банки будуть виконувати функцію податкового агента та утримувати податок під час нарахування відсотків, а вкладники звільняються від обов'язку декларувати доходи у вигляді процентів за депозитами.

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За інформацією асоціації, це передбачено в узгодженому варіанті законопроекту, внесення якого на розгляд Верховної Ради заплановано на 1 липня. В даний час проект на парламентському сайті не зареєстрований.