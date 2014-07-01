В Україні можуть скасувати мита на імпорт засобів захисту і ліків для військових

Народні депутати пропонують Верховній Раді скасувати мита на імпорт засобів індивідуального захисту і ліків на період проведення антитерористичної операції.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо спеціальних засобів індивідуального захисту)» опублікований на сайті Верховної Ради, авторами проекту стали група народних депутатів з фракції ВО «Батьківщина».

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«Прийняття проекту дозволить мінімізувати витрати бюджетних коштів при придбанні засобів індивідуального захисту і ліків згідно з переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України для організації державою захисту здоров'я та життя осіб, які беруть участь в антитерористичній операції», - йдеться в пояснювальній записці.

На думку авторів, внесення запропонованих змін дозволить поліпшити рівень оснащення засобами індивідуального захисту та забезпечення ліками учасників антитерористичної операції. Скасування мит на засоби індивідуального захисту та медикаменти дозволить зекономити державному бюджету 25 млн грн.

Перелік засобів захисту і ліків, на які буде поширюватися скасування мит, буде визначатися Кабінетом міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко наказав з 1 липня відновити на сході України активну фазу антитерористичної операції проти терористичних і бандитських формувань, що фінансуються Росією, після тривалого одностороннього перемир'я з української сторони. У результаті військових дій вже загинуло понад 150 українських військовослужбовців.

Однією з головних проблем проведення АТО є низький рівень організації постачання військ і викликаний цим брак бронежилетів та інших засобів індивідуального захисту.