Обсяг відшкодувань ПДВ в червні скоротився вдвічі

Обсяг відшкодувань з податку на додану вартість суб'єктам господарювання України в червні скоротився більш ніж удвічі - до 2,3 млрд грн з 4,9 млрд грн у травні.

Згідно з повідомленням Державної казначейської служби України, розміщеному на сайті відомства, найбільший обсяг відшкодування отримали підприємства Дніпропетровської області - 547,4 млн. грн., найменший - підприємства Києва - 726 тис. грн. Підприємства Донецької і Луганської областей отримали 12,6 млн грн і 7,6 млн грн відшкодувань відповідно.

У числі областей, які отримали найбільші суми відшкодувань - Київська (283,4 млн грн), Івано-Франківська (194,1 млн грн), Полтавська (131 млн грн), Кіровоградська (120,2 млн грн). У числі областей, які отримали найменші суми відшкодувань - Житомирська (10,9 млн грн), Закарпатська (11,3 млн грн), Одеська (7,9 млн грн), Рівненська (3,4 млн грн), Миколаївська (2,6 млн грн) і Чернівецька (2,6 млн грн).

В цілому відшкодування отримали понад 1300 підприємств і організацій.

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Як повідомляв УНІАН, у травні обсяг відшкодувань податку на додану вартість підприємствам і організаціям України в травні склав 4,9 млрд грн, що на 17% більше, ніж у квітні поточного року. Відшкодування отримали понад 1500 підприємств.