Валютні кредити можуть перевести в гривню за курсом 7,99 грн/дол.

Депутати пропонують Верховній Раді проводити реструктуризацію валютних іпотечних кредитів громадян у гривню за курсом 7,99 грн/дол., якщо кредит отриманий на придбання житла, яке є єдиним для позичальника або його сім'ї.

Про це йдеться в законопроекті про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти у національну валюту України - гривню, зареєстрованому на сайті Верховної Ради 27 червня під №4185 та внесеним до порядку денного сьогоднішнього засідання.

Крім застереження про єдине житло позичальника, проект передбачає низку інших умов. Зокрема, реструктуризація проводиться по одному кредиту в банківській системі, заборгованість по основній сумі якого на початок 2014 року не перевищує еквівалент 1,5 млн грн за офіційним курсом НБУ на дату підписання договору.

Також під реструктуризацію потрапляють кредити, право вимоги за яким передано банком іншим установам, незалежно від залишку заборгованості.

Споживчі кредити, отримані під заставу житлової нерухомості, але використані для підприємницької діяльності та отримання прибутку, пропонується не реструктуризувати.

Автори законопроекту пропонують перераховувати і фіксувати залишок заборгованості за кредитом у гривні шляхом підписання додаткової угоди до договору між банком і позичальником, після чого погашення заборгованості буде проводитися у гривні.

Законопроект передбачає, що банк при проведенні реструктуризації конвертує заборгованість за офіційним курсом НБУ на день проведення реструктуризації і на 1 січня 2014 року, нараховуючи на різницю комісію за ставкою 0,1% річних, яка підлягає сплаті в кінці терміну кредиту разовим платежем. У разі своєчасного виконання своїх зобов'язань позичальником банк зобов'язаний пробачити борг, на який була нарахована ця комісія.

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Ставка за кредитом у результаті його конвертації за курсом на 1 січня 2014 року, встановлюється на рівні 16,5% річних.

Проект розроблений групою народних депутатів за участю першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Олексія Кайди, фракція «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Незалежна асоціація банків України озвучила умови, за якими банкіри готові реструктуризувати валютні кредити громадян на гривню. Зокрема, кредити повинні бути отримані на придбання житла для особистого проживання, і якщо це житло є єдиним для позичальника або його сім'ї. Також заборгованість по кредиту на початок 2014 року не повинна перевищувати еквівалент 1,5 млн грн за офіційним курсом на день підписання кредитного договору. Асоціація запропонувала не реструктуризувати кредити, отримані під заставу житлової нерухомості, але використані на ведення підприємницької діяльності.