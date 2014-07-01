Долар на міжбанку різко зріс до 11,91 грн

У вівторок, 1 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,7000/11,8500, на 12:00 звузився спред до 11,7800/11,8000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,8500/11,9100, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,0090/16,2170, на 12:00 ціни становили 16,1215/16,1525. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 16,2185/16,3045.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3417/0,3460, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3434/0,3444. На закриття торгів ціни підвищилися до 0,3459/0,3478.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 27 червня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара зросли до 11,7500/11,8300. Таким чином, після двотижневого падіння курс гривні повернувся до рівня від 12 червня.

Котирування гривні щодо євро піднялися до 15,9990/16,1120.

Щодо російського рубля котирування гривні підвищилися до 0,3488/0,3501.

Нацбанк у п'ятницю на ринок не виходив.