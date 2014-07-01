Фонд гарантування вкладів розповів про ситуацію навколо банку «Форум»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання неправомірним рішення фонду про відмову передачі активів банку «Форум» його власникові - контрольованій "Смарт-холдингом" компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр)

Фонд нагадав, що однією з ключових умов купівлі банку в цілому була його докапіталізація на загальну суму 3,4 млрд грн. При цьому було підписано договір між Нацбанком, фондом і Вадимом Новінським про відновлення діяльності банку «Форум», яким зафіксовано зобов'язання Новінського докапіталізувати і оздоровити банк.

«Компанія Yernamio Consulting Limited 20.05.2014 р. офіційно повідомила фонд про неможливість виконання своїх подальших зобов'язань і в односторонньому порядку відмовилася від купівлі банку в цілому», - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія звернулася з проханням змінити спосіб виведення банку з ринку - створити і продати інвесторові перехідний банк з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку. При цьому інвестор пропонував Фонду гарантування трансформувати валютні вклади в гривневі, а потім - гривневі вклад перетворити на акціонерний капітал.

Фонд зазначає, що для реалізації такого способу виведення банку «Форум» з ринку інвесторові необхідно було докапіталізувати банк в обсязі 1,94 млрд грн, проте компанія Yernamio Consulting LTD перерахувала на рахунок НБУ лише кошти в сумі, еквівалентній 587, 6 млн. грн.

«Компанією Yernamio Consulting Limited не було надано підтвердження наявності необхідних ресурсів для приведення діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства. До того ж, інвестор не надав жодних доказів, що свідчать про добровільну згоду вкладників і кредиторів банку щодо трансформації їхніх вкладів понад гарантовану суму в акції банку», - наголошується в повідомленні.

Таким чином, Фонд гарантування вкладів повідомляє, що інвестор не забезпечив виконання узятих на себе зобов'язань перед вкладниками, Фондом і НБУ, і 27 травня було ухвалено рішення про відхилення пропозиції компанії щодо створення перехідного банку.

«26 червня 2014 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов компанії Yernamio Consulting LTD про скасування рішення Фонду гарантування щодо відхилення зазначених пропозицій Yernamio Consulting LTD. На сьогодні рішення суду не набрало чинності і оспорюватиметься фондом», - йдеться в повідомленні.

При цьому Фонд гарантування вкладів зазначає, що рішення НБУ про ліквідацію банку не оспорювалося в суді і, відповідно, не було скасоване. Процедура ліквідації вказаного банку продовжується.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» з 14 березня, і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

У травні дочірня компанія «Смарт-холдингу» Вадима Новінського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн. дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку і за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш у такому ж розмірі, після чого мали відбутися аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У червні «Альфа-банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі ухвалення рішення про купівлю частини його активів і пасивів, але у подальшому відмовився від купівлі.

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Початок процедури ліквідації банку «Форум» пов'язане з непідписанням приймаючим банком договору про прийняття активів і зобов'язань банку «Форум» до 17.00 17 червня.

Банк «Форум» (м. Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.